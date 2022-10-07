***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.783,36 % 0,00704685Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00018937Bağımsız Denetim Ücreti10.126,56 % 0,0123389Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.438,32 % 0,11750713Fon Yönetim Ücreti255.694,05 % 0,31155536Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu149,38 % 0,00018201Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu860,83 % 0,00104889Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.678,33 % 0,00204499Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.582,06 % 0,02507861TOPLAM GİDERLER391.468,31 % 0,47699213DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.070.182,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068556BIST