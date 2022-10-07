***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00021328Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000572Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,00039229Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.407.079,88 % 0,0517645Fon Yönetim Ücreti25.602.378,95 % 0,94187578Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu304,9 % 0,00001122Gecelik Ters Repo Komisyonu1.539,62 % 0,00005664Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu62.297,13 % 0,00229182Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu255.923,69 % 0,00941508Vergiler ve Diğer Harcamalar17.448,14 % 0,00064189Türev Araçlar Komisyonu1.168.613,15 % 0,04299165Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler437.969,13 % 0,01611227TOPLAM GİDERLER28.970.170,64 % 1,06577213DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.718.233.084,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068557BIST