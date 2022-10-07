***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,0004629Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001241Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,00085143Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri703.183,19 % 0,05614707Fon Yönetim Ücreti11.796.006,65 % 0,94187583Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu803,28 % 0,00006414Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu40.917,14 % 0,00326711Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu173.712,79 % 0,01387045Vergiler ve Diğer Harcamalar12.043,28 % 0,00096162Türev Araçlar Komisyonu673.345,52 % 0,05376462Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler233.291,7 % 0,01862764TOPLAM GİDERLER13.649.919,6 % 1,08990524DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.252.395.085,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068558BIST