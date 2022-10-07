***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,0009268Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002485Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00162113Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri164.556,67 % 0,02630713Fon Yönetim Ücreti517.775,68 % 0,08277509Hisse Senedi Komisyonu2.803,66 % 0,00044821Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.558,59 % 0,00936157Vergiler ve Diğer Harcamalar46.959,37 % 0,00750724Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler116.301,99 % 0,01859282TOPLAM GİDERLER923.049,2 % 0,14756483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ625.521.130,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068559BIST