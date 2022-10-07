***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,0009055Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002428Bağımsız Denetim Ücreti10.143,84 % 0,00158439Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri255.882,5 % 0,03996677Fon Yönetim Ücreti11.726.178,02 % 1,83153375Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu32.988,99 % 0,00515261Gecelik Ters Repo Komisyonu104.480,74 % 0,01631904Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.678,51 % 0,0016679Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar29.268,76 % 0,00457154Türev Araçlar Komisyonu5.414,81 % 0,00084575Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler131.749,94 % 0,02057827TOPLAM GİDERLER12.312.738,87 % 1,92314979DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ640.238.161,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068560BIST