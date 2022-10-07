***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00093871Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002517Bağımsız Denetim Ücreti7.676,28 % 0,00124296Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri415.407,97 % 0,06726355Fon Yönetim Ücreti11.633.720,62 % 1,88375136Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.842,59 % 0,00191757Gecelik Ters Repo Komisyonu25.811,59 % 0,00417946Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.153,2 % 0,00326324Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.869 % 0,00127416Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler123.351,2 % 0,01997323TOPLAM GİDERLER12.251.785,21 % 1,9838294DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ617.582.601,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068561BIST