***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00207311Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005558Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00362621Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.756,15 % 0,07572337Fon Yönetim Ücreti522.935,33 % 0,18700012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.172,37 % 0,00113443Gecelik Ters Repo Komisyonu17.357 % 0,00620681Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.879,16 % 0,00460555Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.200,83 % 0,0018598Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.528,36 % 0,02307515TOPLAM GİDERLER853.922,44 % 0,30536013DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ279.644.383,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068562BIST