***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.533,07 % 0,01333471Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.711,1 % 0,01361292Fon Yönetim Ücreti313.557,65 % 0,48999971Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10,98 % 0,00001716Gecelik Ters Repo Komisyonu468,45 % 0,00073205Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu733,99 % 0,00114701Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar610,39 % 0,00095386Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.739,31 % 0,00896888TOPLAM GİDERLER338.364,94 % 0,52876631DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.991.395,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068563BIST