***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.533,07 % 0,01867572Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.193,48 % 0,01355522Fon Yönetim Ücreti221.998,56 % 0,4858723Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu428,29 % 0,00093737Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu742,02 % 0,00162401Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar589,58 % 0,00129037Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.780,7 % 0,01046317TOPLAM GİDERLER243.265,7 % 0,53241817DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.690.721,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068564BIST