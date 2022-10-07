***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00069292Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001858Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00121202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri242.781,48 % 0,02901797Fon Yönetim Ücreti3.083.090,7 % 0,36850026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.086,78 % 0,00180322Gecelik Ters Repo Komisyonu83.513,23 % 0,00998175Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu132.663,76 % 0,01585637Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar204.188,07 % 0,02440517Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler181.195,45 % 0,02165702TOPLAM GİDERLER3.958.612,71 % 0,47314528DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ836.659.028,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068565BIST