***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.796,62 % 0,00014077Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000377Bağımsız Denetim Ücreti11.885,4 % 0,00028864Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.961.420,88 % 0,04763298Fon Yönetim Ücreti31.027.500,63 % 0,75350082Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.542,04 % 0,00006173Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00003694Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler736.295,31 % 0,01788088TOPLAM GİDERLER33.747.117,4 % 0,81954653DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.117.779.295,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068566BIST