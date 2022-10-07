***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,14 % 0,00185579Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00004975Bağımsız Denetim Ücreti6.705,03 % 0,00214643Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.977,72 % 0,03616665Fon Yönetim Ücreti1.176.896,42 % 0,37675037Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.625 % 0,0005202Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00048694Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.574,35 % 0,02067167TOPLAM GİDERLER1.370.252,18 % 0,43864779DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ312.380.962,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068567BIST