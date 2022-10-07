***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,1 % 0,00053541Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001435Bağımsız Denetim Ücreti11.885,4 % 0,00109772Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri212.917,49 % 0,01966477Fon Yönetim Ücreti896.235,4 % 0,08277508Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.011,39 % 0,00046285Vergiler ve Diğer Harcamalar1.525,25 % 0,00014087Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler207.719,84 % 0,01918472TOPLAM GİDERLER1.341.247,29 % 0,12387578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.082.735.720,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068568BIST