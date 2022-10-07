***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.362,72 % 0,00155286Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00009834Bağımsız Denetim Ücreti13.761,5 % 0,00290241Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri415.220,31 % 0,08757324Fon Yönetim Ücreti3.572.654,11 % 0,75350098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.992,82 % 0,00063121Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00032081Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler216.430,93 % 0,04564699TOPLAM GİDERLER4.230.409,75 % 0,89222684DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ474.140.604,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068569BIST