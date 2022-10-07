***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.554,93 % 0,00021046Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.154,63 % 0,00069767Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.868,63 % 0,001065Fon Yönetim Ücreti355.283,78 % 0,048087Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.887,82 % 0,00093225Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00001182Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.361,92 % 0,00248525TOPLAM GİDERLER395.199,01 % 0,05348945DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ738.835.365,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068570BIST