***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.534,96 % 0,00301168Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.042,75 % 0,0094081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.448,08 % 0,03872043Fon Yönetim Ücreti231.879,11 % 0,19755419Hisorsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar19.877,89 % 0,01693538Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.115,81 % 0,01884202TOPLAM GİDERLER333.898,6 % 0,2844718DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.374.937,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068576BIST