***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00502157Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00040387Bağımsız Denetim Ücreti12.282,78 % 0,01063916Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.013,28 % 0,05891211Fon Yönetim Ücreti346.057,87 % 0,29975026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.854,65 % 0,00160647Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00131755Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.202,41 % 0,02009759TOPLAM GİDERLER459.195,69 % 0,39774859DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.448.729,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068577BIST