***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.796,02 % 0,00201139Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri474,52 % 0,00016467Bağımsız Denetim Ücreti11.886,51 % 0,00412497Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri412.892,06 % 0,14328582Fon Yönetim Ücreti6.299.898,8 % 2,18625213Hisse Senedi Komisyonu1.345,99 % 0,0004671Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.735,28 % 0,01101309Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu39.518,67 % 0,01371415Vergiler ve Diğer Harcamalar42.930,14 % 0,01489803Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler88.447,66 % 0,03069397TOPLAM GİDERLER6.934.925,65 % 2,40662533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ288.159.755,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068578BIST