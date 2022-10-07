***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00103395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002772Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00180855Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri123.667,38 % 0,02205605Fon Yönetim Ücreti464.116,69 % 0,0827751Hisse Senedi Komisyonu23.411,2 % 0,00417538Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17,84 % 0,00000318Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.529,59 % 0,0002728Türev Araçlar Komisyonu6.246,77 % 0,00111411Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler95.509,34 % 0,01703407TOPLAM GİDERLER730.592,05 % 0,13030091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ560.696.029,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068580BIST