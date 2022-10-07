***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.488,01 % 0,02470066Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.888,5 % 0,02564387Fon Yönetim Ücreti427.388,49 % 1,00655686Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu37,94 % 0,00008935Gecelik Ters Repo Komisyonu180,69 % 0,00042555Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu500,67 % 0,00117914Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar712,27 % 0,00167749Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.093,05 % 0,02141534TOPLAM GİDERLER459.289,62 % 1,08168827DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.460.441,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068581BIST