***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.488,01 % 0,03673489Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.329,44 % 0,0256718Fon Yönetim Ücreti287.653,83 % 1,00752486Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15,39 % 0,0000539Gecelik Ters Repo Komisyonu80,31 % 0,00028129Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu347,89 % 0,00121851Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar672,39 % 0,00235509Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.862,26 % 0,02753804TOPLAM GİDERLER314.449,52 % 1,10137838DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.550.544,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068582BIST