***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.136,35 % 0,00356056Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.120,65 % 0,01148953Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.357,95 % 0,03219354Fon Yönetim Ücreti140.497,09 % 0,15950019Hisse Senedi Komisyonu7.900,53 % 0,00896913Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar101.654,66 % 0,11540408Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.058,73 % 0,01823077TOPLAM GİDERLER307.725,96 % 0,34934781DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.085.842,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068583BIST