***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.897,23 % 0,00841369Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri6.951,98 % 0,02018887Bağımsız Denetim Ücreti11.886,51 % 0,03451897Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.347,7 % 0,10845945Fon Yönetim Ücreti752.829,57 % 2,18625183Hisse Senedi Komisyonu27.405,94 % 0,07958812Tahvil Bono Komisyonu15,46 % 0,0000449Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.243,2 % 0,01232245Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.669,19 % 0,00775145Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.670,22 % 0,06293132TOPLAM GİDERLER867.917 % 2,52047104DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.434.714,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068584BIST