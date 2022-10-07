***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.356,5 % 0,01259482Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.851,69 % 0,04071953Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri258.221,62 % 0,96894238Fon Yönetim Ücreti372.823,24 % 1,39896976Hisse Senedi Komisyonu3.012,93 % 0,01130562Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.296,44 % 0,03113129Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu20.500,86 % 0,07692676Vergiler ve Diğer Harcamalar25.549,06 % 0,09586946Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.298,01 % 0,12869873TOPLAM GİDERLER736.910,35 % 2,76515836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.649.842,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068592BIST