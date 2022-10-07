***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00098204Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002633Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00171775Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri386.936,3 % 0,06554531Fon Yönetim Ücreti5.560.214,94 % 0,94187596Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26.792,13 % 0,00453847Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu140.626,09 % 0,02382144Vergiler ve Diğer Harcamalar8.804,32 % 0,00149141Türev Araçlar Komisyonu445.992,77 % 0,07554921Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler137.081,62 % 0,02322102TOPLAM GİDERLER6.722.541,41 % 1,13876896DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ590.334.094,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068593BIST