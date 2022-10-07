***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.622,08 % 0,00256954Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri356,99 % 0,00025325Bağımsız Denetim Ücreti14.008,75 % 0,00993794Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.015,08 % 0,03335294Fon Yönetim Ücreti95.042,53 % 0,06742406Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.681,92 % 0,00119317Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.638,5 % 0,004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar96.970,2 % 0,06879156Türev Araçlar Komisyonu13.245,21 % 0,00939628Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.798,91 % 0,0268149TOPLAM GİDERLER315.380,17 % 0,22373364DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.962.340,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068594BIST