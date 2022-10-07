***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,02731318Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.218,34 % 0,00574Bağımsız Denetim Ücreti11.031,81 % 0,0519745Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.264,3 % 0,44411021Fon Yönetim Ücreti399.835,98 % 1,8837592Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu53,66 % 0,00025281Gecelik Ters Repo Komisyonu14.779,9 % 0,06963298Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.566,58 % 0,01209201Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.302,62 % 0,01555973Vergiler ve Diğer Harcamalar5.206,66 % 0,02453029Türev Araçlar Komisyonu10.830,36 % 0,0510254Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.070,09 % 0,09455681TOPLAM GİDERLER568.957,64 % 2,68054713DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.225.429,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068595BIST