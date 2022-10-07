***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.457,92 % 0,00171366Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.325,86 % 0,00065706Bağımsız Denetim Ücreti14.807,86 % 0,00733841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.179,62 % 0,02486777Fon Yönetim Ücreti % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.938,47 % 0,00096066Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.489,86 % 0,01610117TOPLAM GİDERLER367.651,25 % 0,18219883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ201.785.730,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068597BIST