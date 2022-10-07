***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.527,96 % 0,01084045Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00025809Bağımsız Denetim Ücreti9.874,32 % 0,01639747Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.511,2 % 0,06063114Fon Yönetim Ücreti271.204,12 % 0,45036634Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.492,33 % 0,00413881Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar970,4 % 0,00161146Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.681,97 % 0,02770237TOPLAM GİDERLER344.417,72 % 0,57194614DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.218.558,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068598BIST