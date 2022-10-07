***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,007548Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00020235Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,01320266Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.779,1 % 0,08434083Fon Yönetim Ücreti289.368,09 % 0,3767503Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00198044Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.540,27 % 0,02804491TOPLAM GİDERLER393.301,8 % 0,5120695DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.806.332,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068599BIST