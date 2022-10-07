***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.577,91 % 0,00008652Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000204Bağımsız Denetim Ücreti10.054,13 % 0,00013225Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri408.164,29 % 0,00536873Fon Yönetim Ücreti29.167.181,19 % 0,38364627Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.707,06 % 0,00003561Gecelik Ters Repo Komisyonu937,36 % 0,00001233Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.865,28 % 0,00040598Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar47.325,27 % 0,00062249Türev Araçlar Komisyonu1.270,84 % 0,00001672Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler801.438,89 % 0,01054161TOPLAM GİDERLER30.476.677,64 % 0,40087054DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.602.623.453,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068600BIST