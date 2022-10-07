***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00055415Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri304,64 % 0,00002912Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,00101927Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri162.778,63 % 0,01555944Fon Yönetim Ücreti865.970,28 % 0,08277508Hisse Senedi Komisyonu11.298,8 % 0,00108001Tahvil Bono Komisyonu3.027,62 % 0,0002894Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.557,33 % 0,00234735Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar81.943,48 % 0,00783269Türev Araçlar Komisyonu341.775,8 % 0,03266916Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler198.496,97 % 0,01897363TOPLAM GİDERLER1.706.614,18 % 0,16312929DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.046.172.724,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068602BIST