***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.798,42 % 0,00265903Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.218,34 % 0,0005587Bağımsız Denetim Ücreti11.886,51 % 0,0054509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri547.226,68 % 0,25094642Fon Yönetim Ücreti4.768.142,75 % 2,186568Hisse Senedi Komisyonu82.715,3 % 0,03793146Tahvil Bono Komisyonu27,03 % 0,0000124Gecelik Ters Repo Komisyonu100,41 % 0,00004605Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.983,92 % 0,00549557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu277.038,41 % 0,12704387Vergiler ve Diğer Harcamalar74.634,6 % 0,03422583Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.719,42 % 0,04481203TOPLAM GİDERLER5.878.491,79 % 2,69575025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ218.065.148,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068603BIST