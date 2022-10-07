***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.737,45 % 0,0024909Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.906,11 % 0,01563559Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri407.501,17 % 0,58421565Fon Yönetim Ücreti1.084.609,08 % 1,55495405Hisse Senedi Komisyonu10.491,26 % 0,01504084Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.843,91 % 0,03131661Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu72.551,83 % 0,10401422Vergiler ve Diğer Harcamalar36.532,09 % 0,05237437Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.794,61 % 0,10149497TOPLAM GİDERLER1.716.967,51 % 2,46153719DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.751.841,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068605BIST