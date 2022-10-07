***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,03516993Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri665,44 % 0,00322024Bağımsız Denetim Ücreti11.673,39 % 0,05649061Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.012,23 % 0,04361256Fon Yönetim Ücreti330.155,33 % 1,59770876Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu117,63 % 0,00056924Gecelik Ters Repo Komisyonu20,07 % 0,00009712Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu541,61 % 0,00262099Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.660,34 % 0,00803482Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.175,26 % 0,0444015TOPLAM GİDERLER370.288,92 % 1,79192579DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.664.299,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068606BIST