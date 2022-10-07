***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,04111785Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri665,44 % 0,00376485Bağımsız Denetim Ücreti11.673,39 % 0,06604428Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.639,4 % 0,04322126Fon Yönetim Ücreti256.350,31 % 1,45034747Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu89,49 % 0,00050631Gecelik Ters Repo Komisyonu40,15 % 0,00022716Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu507,17 % 0,0028694Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.652,53 % 0,00934948Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.807,22 % 0,04982841TOPLAM GİDERLER294.692,72 % 1,66727648DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.675.096,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068607BIST