***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,14 % 0,00918897Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00024635Bağımsız Denetim Ücreti11.674,5 % 0,0185051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri336.040,45 % 0,53265342Fon Yönetim Ücreti1.380.901,92 % 2,18884998Hisse Senedi Komisyonu8.566,09 % 0,013578Tahvil Bono Komisyonu201,79 % 0,00031985Gecelik Ters Repo Komisyonu234,29 % 0,00037137Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.423,25 % 0,03871298Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu51.138,19 % 0,08105849Vergiler ve Diğer Harcamalar33.305,91 % 0,05279277Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.346,06 % 0,04493098TOPLAM GİDERLER1.880.785,01 % 2,98120827DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.088.011,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068608BIST