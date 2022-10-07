***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.661,99 % 0,01398405Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00097872Bağımsız Denetim Ücreti12.081,81 % 0,02536068Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.516,83 % 0,04306646Fon Yönetim Ücreti696.016,11 % 1,46099325Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu99,13 % 0,00020808Gecelik Ters Repo Komisyonu20,07 % 0,00004213Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu421,83 % 0,00088545Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.631,13 % 0,00342387Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.425,1 % 0,02608127TOPLAM GİDERLER750.340,26 % 1,57502397DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.639.926,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068610BIST