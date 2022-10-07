***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.661,99 % 0,00677896Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00047445Bağımsız Denetim Ücreti12.081,81 % 0,01229393Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.507,87 % 0,0432542Fon Yönetim Ücreti1.451.474,71 % 1,47695877Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu339,67 % 0,00034563Gecelik Ters Repo Komisyonu227,5 % 0,00023149Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu716,11 % 0,00072868Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.709,02 % 0,00173903Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.828,88 % 0,02017702TOPLAM GİDERLER1.536.013,82 % 1,56298217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.274.558,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068611BIST