***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00032145Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000862Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,00059126Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri960.385,42 % 0,05325155Fon Yönetim Ücreti27.724.154,52 % 1,53725182Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu41,37 % 0,00000229Gecelik Ters Repo Komisyonu14.138,45 % 0,00078395Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar102.389,49 % 0,0056773Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler467.355,71 % 0,02591399TOPLAM GİDERLER29.285.081,01 % 1,62380224DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.803.488.152,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068613BIST