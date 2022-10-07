***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00081184Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002176Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00142003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.263.822,71 % 0,17698062Fon Yönetim Ücreti12.096.903,48 % 1,69400142Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu476,03 % 0,00006666Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu27.030,34 % 0,00378522Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu152.454,91 % 0,02134917Vergiler ve Diğer Harcamalar30.381,82 % 0,00425455Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler133.082,25 % 0,0186363TOPLAM GİDERLER13.720.244,78 % 1,92132756DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ714.102.324,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068614BIST