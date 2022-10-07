***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00039849Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001068Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,00073295Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.828.188,18 % 0,12566272Fon Yönetim Ücreti31.806.420,82 % 2,18625264Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.266,98 % 0,0012556Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.317.089,17 % 0,09053171Vergiler ve Diğer Harcamalar124.150,85 % 0,00853366Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler298.877,43 % 0,0205437TOPLAM GİDERLER35.409.609,48 % 2,43392216DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.454.837.386,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068615BIST