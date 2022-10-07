***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00018068Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000484Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,00033233Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.672.122,78 % 0,11444616Fon Yönetim Ücreti70.148.137,52 % 2,18625172Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu27.326,32 % 0,00085166Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.216.117,08 % 0,10023419Vergiler ve Diğer Harcamalar68.363,97 % 0,00213065Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler558.039,4 % 0,01739197TOPLAM GİDERLER77.706.723,12 % 2,4218242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.208.602.972,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068616BIST