***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİG % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00235894Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00006324Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00412616Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri464.963,62 % 0,18919385Fon Yönetim Ücreti4.163.184,95 % 1,69400137Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.375,25 % 0,00259409Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu128.601,56 % 0,05232802Vergiler ve Diğer Harcamalar22.181,93 % 0,00902583Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler79.114,05 % 0,03219153TOPLAM GİDERLER4.880.514,6 % 1,98588304DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ245.760.424,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068617BIST