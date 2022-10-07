***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00489413Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00013121Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00856063Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri241.487,08 % 0,20386421Fon Yönetim Ücreti1.338.834,37 % 1,13024849Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu393,46 % 0,00033216Gecelik Ters Repo Komisyonu14.644,78 % 0,01236317Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu811,46 % 0,00068504Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87.631,57 % 0,07397887Türev Araçlar Komisyonu78.145,95 % 0,06597107Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.827,07 % 0,06570188TOPLAM GİDERLER1.855.868,98 % 1,56673085DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ118.454.868,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068618BIST