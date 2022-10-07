***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00080008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002145Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00139946Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri369.793,61 % 0,05103439Fon Yönetim Ücreti2.729.922,17 % 0,37675045Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu161,69 % 0,00002231Vergiler ve Diğer Harcamalar1.814,72 % 0,00025045Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler173.933,43 % 0,02400416TOPLAM GİDERLER3.291.718,86 % 0,45428276DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ724.596.918,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068596BIST