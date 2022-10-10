***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.450,72 % 0,01229Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00105Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.454,89 % 0,05064Fon Yönetim Ücreti600.886,07 % 1,35513Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu135,3 % 0,00031Gecelik Ters Repo Komisyonu66,91 % 0,00015Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu415,57 % 0,00094Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.342,63 % 0,00528Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.143,19 % 0,03415TOPLAM GİDERLER647.361,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.341.710,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070012BIST