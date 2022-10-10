***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2022-3 ÇeyrekGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.787,04 % 0,0025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.206,59 % 0,00309Fon Yönetim Ücreti42.164,38 % 0,05904Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.114,6 % 0,00296Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu424,46 % 0,00059Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar314,54 % 0,00044Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.657,87 % 0,00652TOPLAM GİDERLER53.669,48DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.416.649,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070177BIST