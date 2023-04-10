***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon gider bilgileri bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.863,33 % 0,01444697Sigorta Giderleri0 81Bağımsız Denetim Ücreti6.625,08 % 0,00970385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.926 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu121,44 % 0,00017787Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % % 0Diğer Giderler8.459,22 % 0,01239035TOPLAM GİDERLER338.660,02 % 0,49604042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.272.665,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134719BIST