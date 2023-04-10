***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.04.2023 11:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.863,33 % 0,01444697
Sigorta Giderleri
0 81
Bağımsız Denetim Ücreti
6.625,08 % 0,00970385
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.926 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
121,44 % 0,00017787
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % % 0
Diğer Giderler
8.459,22 % 0,01239035
TOPLAM GİDERLER
338.660,02 % 0,49604042
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.272.665,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134719
BIST
15:145.035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 109,87
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:1419,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0366
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:1420,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0258
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:141.238,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.238,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:12
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|18.767.589
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|82.278.645
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|618.805.975
|% 9,95
|
|DERHL
|5,37
|26.898.482
|% -6,28
|
|AVHOL
|19,62
|98.060.341
|% -6,03
|
|KRGYO
|17,50
|13.701.998
|% -5,91
|
|COSMO
|83,75
|5.917.746
|% -4,88
|
|ULUSE
|142,70
|72.104.948
|% -4,74
|
|THYAO
|130,80
|3.450.608.242
|% 2,67
|
|KOZAL
|22,20
|2.136.177.861
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.902.997.586
|% 6,73
|
|EREGL
|35,54
|1.664.523.853
|% 1,95
|
|ASTOR
|57,95
|1.433.940.196
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.902.997.586
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,20
|2.136.177.861
|% 2,78
|
|IHLGM
|1,01
|77.839.480
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,82
|338.869.567
|% 8,56
|
|YKBNK
|9,94
|576.413.416
|% 2,58
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2691
|19,2734
|% 0,19
|
|Euro
|20,9169
|20,9642
|% -0,14
|
|Sterlin
|23,8018
|23,9212
|% -0,05
|
|Frank
|21,1251
|21,2523
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1186
|5,1442
|% 0,12
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|-9,95
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.531
|8.591
|28,00
|
|Yarım
|4.166
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|0,06
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,18
|