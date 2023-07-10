***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.07.2023 10:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.822,48 % 0,00260606
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
661,25 % 0,00013439
Bağımsız Denetim Ücreti
14.281,68 % 0,00290263
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
193.412,8 % 0,03930953
Fon Yönetim Ücreti
6.167.795,67 % 1,25355276
Hisse Senedi
13.634,01 % 0,002771
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.238,4 % 0,0012679
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.469,01 % 0,00212774
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.815,19
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
492.025.214,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168231
BIST