***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri12.822,48 % 0,00260606Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri661,25 % 0,00013439Bağımsız Denetim Ücreti14.281,68 % 0,00290263Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri193.412,8 % 0,03930953Fon Yönetim Ücreti6.167.795,67 % 1,25355276Hisse Senedi13.634,01 % 0,002771Gecelik Ters Repo Komisyonu6.238,4 % 0,0012679Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.469,01 % 0,00212774Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.815,19DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ492.025.214,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168231BIST